ABD'den kanlı saldırı! Bilanço ağırlaşıyor, ölü ve yaralı sayısı fırladı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a yönelik gerçekleştirdiği alçak hava saldırılarında bilanço giderek ağırlaşıyor. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla bölgedeki dehşet tablosunu gözler önüne serdi.
ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğu bildirildi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı yetkili, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53, yaralı sayısının ise 592 olduğunu belirtti.
Kermanpur, yaralılardan 36'sının tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların gerekli tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildikleri bilgisini verdi.
İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Kermanpur, 19 Temmuz'daki açıklamasında, ölü sayısının 50'yi aştığını ve yaralı sayısının 520 civarında olduğunu belirtmişti.