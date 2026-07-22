Yunan basınından flaş iddia: Ankara 27 milyar €’luk projeyi rehin aldı

TAHSİN HAN

Yunanistan’ın önde gelen savunma ve jeopolitik yayın organlarından Pentapostagma, NATO kulislerini hareketlendiren 27 milyar avroluk dev yakıt boru hattı projesinde yaşanan kriz üzerinden Ankara’yı hedef alan sert bir analiz yayımladı. Haberde, Türkiye’nin ittifak içi müzakereleri her defasında kendi stratejik çıkarları için bir koz olarak kullandığı vurgulanırken, müttefiklerin bu duruma göz yumduğu iddia edildi.

BİZ YUNANLILAR BİLİYORUZ TÜRKİYE ALMADAN VERMEZ

Pentapostagma, Soğuk Savaş döneminden kalan 10.000 kilometrelik askeri yakıt ağını Doğu Avrupa’ya uzatmayı hedefleyen devasa modernizasyon projesinin Türkiye’nin direnci nedeniyle tıkandığını belirterek, Atina’nın bakış açısını şu sözlerle özetledi: “Biz Yunanlar olarak çok iyi biliyoruz ki, Türkiye masadan somut bir şey elde etmeden asla hiçbir şeye onay vermez. Ne yazık ki NATO müttefiklerimiz bu gerçeği hâlâ fark edemedi ya da fark etmemiş gibi davranmayı sürdürüyor.”

21 PROJE İÇİN ÖNCELİK ŞARTI

Görüşmelerin perde arkasına dayandırılan bilgilere göre, 32 müttefik ülkenin temsilcileri arasında sağlanan geçici uzlaşmaya rağmen Ankara son dakikada rest çekti. Türkiye’nin, fonların büyük kısmının dağıtılacağı ilk 5 yıllık süreçte kendi topraklarındaki 21 ayrı yakıt ve depolama projesine öncelikli finansman sağlanmadığı takdirde anlaşmaya “yeşil ışık” yakmayacağını bildirdiği aktarıldı.

Süreçte yer alan diplomatlardan biri, Ankara’nın tutumunu “Diğer müttefiklerin daha hazır ve olgunlaşmış planları pahasına kendi projelerini öne çekmeye çalışıyorlar” sözleriyle eleştirirken, bu kilitlenmenin en çok Rusya’yı memnun ettiğini öne sürdü.

EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinde Genel Sekreter Mark Rutte’nin “Tarihi bir adım atıyoruz, anlaşma çok yakın” diyerek çizdiği iyimser tabloya rağmen, Türkiye’nin geri adım atmaması üzerine karar sürecinin en erken Eylül ayındaki NATO büyükelçiler toplantısına ertelendiği belirtiliyor. İttifak tarihinin ortak finanse edilen en pahalı projesinde yaşanan bu duraksama, Yunan basınında Ankara’nın “pazarlık gücünü sonuna kadar kullanan pragmatik stratejisinin” son örneği olarak değerlendiriliyor.