Türkiye sanki durup dururken S-400’leri aldı! Milliyetçi Dervişoğlu’ndan ABD’ye avukatlık

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'deki törenlere katıldığını anımsatarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türkünü adadan silmek isteyenlerin karşısına Türk milletinin iradesinin çıktığını, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşların hayatını değil, Ada'nın barış ümidini de kurtardığını kaydetti.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Dervişoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki açıklamalarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldıracağını ve F-35 satışını değerlendireceğini söyledi. İktidar medyası da bunu diplomatik zafer ilan etti. Oysa ortada bir karar yoktur. Amerikan yasaları, Kongre dengeleri ve İsrail'in itirazları önümüzde durmaktadır. Türkiye'nin savunması başka bir devlet başkanının iki dudağı arasına bırakılmamalıydı. İktidar, yıllarca S-400 sistemini 'egemenliğimizin sembolü' diye pazarladı. Türkiye bu karar yüzünden F-35 programından çıkarıldı, CAATSA yaptırımlarıyla karşılaştı ve milyarlarca dolarlık bir fatura ödedi. Şimdi ise S-400'leri bir Körfez ülkesine devrederek F-35 kapısını yeniden açmaya çalıştıkları haberleri geliyor. Kremlin de sistemlerin geleceği hakkında Türkiye ile temas halinde olduğunu doğruluyor. S-400'ü alırken Washington'a meydan okuduğunu söyleyenler, bugün sistemi devredebilmek için Moskova'nın rızasını, F-35 alabilmek için de Trump'ın lütfunu bekliyor. Yanlış kararın bedelini yine yeni bir tavizle kapatmaya çalışıyorlar. Madem bu sistem vazgeçilmez bir milli güvenlik ihtiyacıydı, şimdi neden elden çıkarmaya çalışıyorsunuz? Madem elden çıkarılabilecek bir sistemdi, Türkiye'yi neden F-35 programından çıkarttırdınız? Neden Türkiye'nin 25-30 yıllık hava kuvveti planlamasını tehlikeye attınız?"

DERVİŞOĞLU’NUN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun yapmış olduğu bu açıklamalar hayretle karşılandı. Bilindiği üzere Türkiye, ABD’nin Patriot ile ilgili verdiği sözü yerine getirmemesi nedeniyle kendi güvenliğini sağlama adına Rusya ile imzaladığı anlaşma kapsamında S-400 hava savunma sistemlerinin ilk sevkiyatını 12 Temmuz 2019 tarihinde teslim almaya başlamıştı.

Dünya gündemine oturan bu gelişme ABD’nin kendi içinde bile tartışmalar yaşamasına neden olmuştu. Hatta ABD Başkanı Donald Trump’ın bile “Türkiye’ye Patriot verilmemesi hatalıydı” diyerek eski ABD yönetimini sert bir dille eleştirmişti.

Şimdi tüm bu gerçekleri bilmesine rağmen “milliyetçi” Müsavat Dervişoğlu hükümeti eleştirmeye kalkması ve de ABD’ye adeta avukatlık yapması kendine eleştirileri de beraberinde getirdi.