Özgür Özel'in sinsi planı! Yeni partinin 'yedek' partisi de hazırmış!

CHP Lideri Özgür Özel ve ekibinin olası bir yeni parti için yürüttüğü hazırlıklara ilişkin Ankara kulislerinde yeni iddialar gündeme geldi. CHP Lideri Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlığının yanı sıra olası bir baskın seçime karşı “yedek parti” planı üzerinde de çalıştığı öne sürüldü. Hazır tutulan partiye milletvekili geçişi yapılabileceği belirtiliyor.

Çalışmaların yalnızca yeni bir parti kurulmasıyla sınırlı olmadığı, seçime girme hakkı bulunan bir “yedek parti” seçeneğinin de hazırlandığı öne sürüldü. Bu hamle de iktidarın olası bir baskın seçimine karşı planlandığı söylendi.

Gazeteci Murat Yetkin’in aktardığına göre yeni partinin önündeki en önemli sorunlardan biri, seçimlere katılabilmek için gereken yasal koşulların kısa sürede tamamlanması. Özel’e yönelik mevcut desteğin kalıcı olup olmayacağı da sürecin belirleyici başlıkları arasında gösteriliyor.

BİR MİLYON ÜYE BEKLENTİSİ

Yetkin’in aktardığına göre Özel ve ekibi, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulmasının ardından yaklaşık bir milyon CHP üyesinin istifa ederek yeni partiye geçmesini bekliyor.

BASKIN SEÇİME KARŞI PLAN

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer hazırlık ise seçime girme hakkı bulunan bir partinin hazır tutulması. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği öne sürülüyor.

Plana göre AK Parti ve MHP’nin CHP veya DEM Parti ile anlaşarak baskın seçim kararı alması hâlinde, milletvekilleri seçime katılma yeterliliği bulunan bu partiye geçebilecek. Böylece yeni kurulan partinin gerekli şartları tamamlaması beklenmeden seçimlere girilebilecek.