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Siyaset Aslı Baykal’dan yeni partiye ince gönderme! 'İki Atatürk portresine bağış yapacak insanlar var'
Siyaset

Aslı Baykal’dan yeni partiye ince gönderme! 'İki Atatürk portresine bağış yapacak insanlar var'

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Aslı Baykal’dan yeni partiye ince gönderme! 'İki Atatürk portresine bağış yapacak insanlar var'

Merhum CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni partiye ince göndermelerde bulundu. Hazine'den yardım alamayacak olan yeni parti için şimdiden finansman peşine düşüldüğünü belirten Baykal, "Nasıl olsa iki Atatürk posterine bakıp gerisini sorgulamayacak, iyi niyetle cebindeki parayı bağışlayacak insanların hâlâ var olduğu düşünülüyor" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yeni partinin finansman boyutuna dikkat çeken Aslı Baykal, “Yeni kurulması planlandığı söylenen partinin adı henüz belli değil; ama maddi durumu hakkında şimdiden açıklama yapılıyor. Demek ki bazı siyasetçiler için en önemli mesele, daha yolun başında bile finansman oluyor. Bu yüzden de hazine yardımı alamayacağı özellikle duyuruluyor. Ardından da gelirlerin vatandaşın bağışlarıyla sağlanacağı vurgulanıyor. Elbette bugüne kadar elde edilmiş, kontrolü ele geçirilmiş ya da gözlerden uzak tutulmuş imkânları yeni siyasi oluşumu desteklemek için kullanmayı kimse tercih etmez. Nasıl olsa iki Atatürk posterine bakıp gerisini sorgulamayacak, iyi niyetle cebindeki parayı bağışlayacak insanların hâlâ var olduğu düşünülüyor. Asıl soru şu: Gerçekten yeni olan bir siyasi anlayış mı kuruluyor, yoksa eski alışkanlıklar sadece yeni bir tabela altında mı yoluna devam ediyor?” ifadelerine yer verdi.

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