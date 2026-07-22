Ankara'da zehir tacirlerine darbe! Yüz binlerce genci zehirleyeceklerdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen dev operasyonun detaylarını açıkladı.
Başkentte düzenlenen operasyonda, yüz binlerce genci zehirlemeye hazırlanan zehir tacirlerinin inlerine girildi.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, tam 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek büyüklükte 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ele geçirildi. Ekiplerin dikkati sayesinde, sokakları zehir bombardımanına tutacak olan bu devasa hammadde sevkiyatı son anda engellendi.
Operasyonun devamında ise adeta zehir imalathanesine çevrilen adreslerde, 334 kilo bonzai üretimine imkan sağlayan 3 kilo 340 gram A.M. hammaddesi ele geçirildi. Sokaklara saçılması halinde binlerce gencin hayatını karartacak olan bu dev operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.