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Oruç Reis yeniden Akdeniz'de: Türkiye, Navtex ilan etti… Uzman isimden uyarı geldi: Altındaki sıçramaya dikkat! Japonya alev alev yanıyor! Termometreler 40 dereceyi vurdu, tarihte bir ilk yaşandı! Belçika’dan savaş gemisi satın alacak: Türkiye de listede... İran'dan komşu ülkeye sert uyarı! ABD uçaklarına üs verirseniz savaşa ortak olursunuz En çok kazandıran meslekler belli oldu! Zirvedeki meslek şaşırttı! Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti! Antalya'da korkutan orman yangını kontrol altında! Elektrik süpürgesinde neden güç kaybı olur? Bunlara dikkat edin! Hız kesmeden devam edin... Bu baharat her evde var: Hem zayıflatıyor hem de iltihabı söküp atıyor
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Japonya alev alev yanıyor! Termometreler 40 dereceyi vurdu, tarihte bir ilk yaşandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Japonya alev alev yanıyor! Termometreler 40 dereceyi vurdu, tarihte bir ilk yaşandı!

Japonya'da aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirirken ülke genelinde ilk kez 'kokuşobi' (acımasız sıcak) uyarısı verildi.

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Foto - Japonya alev alev yanıyor! Termometreler 40 dereceyi vurdu, tarihte bir ilk yaşandı!

Kyodo News’ün aktardığı habere göre Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar fırladığını duyurdu.

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Foto - Japonya alev alev yanıyor! Termometreler 40 dereceyi vurdu, tarihte bir ilk yaşandı!

Aşırı sıcaklar nedeniyle üç kişinin öldüğü ülkede sıcak havanın etkisi sürecek. JMA halka aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı önlem alma çağrısı yaptı. Yüksek basınç Japon adalar grubunun büyük bir bölümünü kaplarken uyarı verilen illerdeki sıcaklıklar şöyle: Tajimi: 40,3 derece--- Gujo: 40 derece--- Toyoda: 40,1 derece

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