Japonya alev alev yanıyor! Termometreler 40 dereceyi vurdu, tarihte bir ilk yaşandı!
Japonya'da aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirirken ülke genelinde ilk kez 'kokuşobi' (acımasız sıcak) uyarısı verildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'da aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirirken ülke genelinde ilk kez 'kokuşobi' (acımasız sıcak) uyarısı verildi.
Kyodo News’ün aktardığı habere göre Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar fırladığını duyurdu.
Aşırı sıcaklar nedeniyle üç kişinin öldüğü ülkede sıcak havanın etkisi sürecek. JMA halka aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı önlem alma çağrısı yaptı. Yüksek basınç Japon adalar grubunun büyük bir bölümünü kaplarken uyarı verilen illerdeki sıcaklıklar şöyle: Tajimi: 40,3 derece--- Gujo: 40 derece--- Toyoda: 40,1 derece
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