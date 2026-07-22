  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Evde geçirdiği kazada hayatını kaybetti! Montella’yı kahreden haber Kılıçdaroğlu'ndan birlik mesajı! "Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz" İslam karşıtları olan solcular, Kemalistler, laikler, O kadar azgınlaştı ki: “Bizi çatır çatır yiyecekler” İdris Günaydın’dan çok çarpıcı analiz CHP Milletvekilleri Yeni Parti’ye geçecek! Peki ya belediye başkanları? Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz Savaş petrolü vurdu! Arz endişesi fiyatları yeniden yükseltti Canlı yayında dehşete düşüren cinayet iddiası! 'Kardeşimi kavurma yaptılar' Didim'de gece yarısı yangın paniği! Apartman dairesi alevlere teslim oldu Jandarmadan kaçtı, ceza yağdı! Araç sahibinden dikkat çeken söz: "Devletten kaçamazsın" Polonyalı taraftarlar Türk polisine saldırdı! ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite
Dünya ABD nükleer programı vurmaya bahane arıyor! İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Dünya

ABD nükleer programı vurmaya bahane arıyor! İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD nükleer programı vurmaya bahane arıyor! İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

Barışçıl nükleer tesislerin tehdit altında olduğunu belirten Bekayi, ABD'nin, İran'ın nükleer programını hedef almak için bahane aradığını ve "Kazma Dağı'na yönelik söylemlerin" de bu bahaneye hizmet ettiğini ileri sürdü.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’den gelen tehdit mesajlarına tepki gösterdi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) sunulan yükümlülükler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve bunun da beyan edildiğini vurgulayan Bekayi, “ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tekrar eden saldırı ve tehditleri yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkeleri, uluslararası hukuk, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının ihlali değil aynı zaman İran’ın bilim, bilgi ve gelişimine olan derin düşmanlığın göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bekayi, ABD’nin, içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen ancak nükleer faaliyetlerin gerçekleşmediği açıklanan Kazma Dağı’na olan "hastalıkla saplantısının, yıkım ve sabotaj girişimleri için bir bahane olduğunu" öne sürdü.

ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu
ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu

Dünya

ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu

ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite
ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite

Gündem

ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite

Provokatör ajanı İran affetmedi ABD-İsrail casusu idam edildi
Provokatör ajanı İran affetmedi ABD-İsrail casusu idam edildi

Dünya

Provokatör ajanı İran affetmedi ABD-İsrail casusu idam edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23