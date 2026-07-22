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Gündem Solcu Kurtiz bunları bilse, 'yapmayın' derdi! Seküler yobazlar kemiklerini sızlattı
Gündem

Solcu Kurtiz bunları bilse, 'yapmayın' derdi! Seküler yobazlar kemiklerini sızlattı

Yeniakit Publisher
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13 yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları’ndaki kabrini ziyaret eden meslektaşı Nail Kırmızıgül, mezarın son halini görünce adeta şok oldu. Ziyaretçilerin mezar mermerlerini kırıp üzerine yazılar yazmasına tepki gösteren Kırmızıgül, "Burayı seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" ifadelerini kullandı.

2013 yılında hayatını kaybeden sol kesimin usta oyuncusu Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, kabrin mevcut durumuna tepki gösterdi. Mezarlığın son halini eleştiren Kırmızıgül, "Burayı bir seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" ifadelerini kullandı.

VASİYETİ ÜZERİNE ÇAMLIBEL KÖYÜ’NE DEFNEDİLMİŞTİ

27 Eylül 2013 tarihinde 77 yaşında İstanbul Etiler'deki evinde yaşamını yitiren ve solcu, devrimci kişiliği ile bilinen Tuncel Kurtiz, kendi vasiyeti doğrultusunda Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları eteklerinde bulunan Çamlıbel Köyü Mezarlığı’na defnedilmişti. Her yıl sevenleri tarafından ziyaret edilen oyuncunun mezarını, son olarak meslektaşı Nail Kırmızıgül ziyaret etti.

 

TUNCEL KURTİZ BİLSEYDİ 'YAPMAYIN' DERDİ"

Kabir ziyaretinde karşılaştığı manzarayı değerlendiren oyuncu Nail Kırmızıgül, mezarın olması gereken yapısından uzaklaştığına dikkat çekerek sitemde bulundu. Ziyaretçilerin ve mezarın düzenlenme şeklinin Kurtiz’in sade kişiliğiyle bağdaşmadığını savunan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: "Seküler türbesine dönüştürmüşler. Çaputlar bağlamışlar. Mezar taşına ve mermerlere isimlerini, oynadığı fimlerin isimlerini yazmışlar. Tuncel Kurtiz, böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi."

 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gözlerden uzak ve doğayla iç içe bir mezar istediği bilinen sanatçının kabriyle ilgili Kırmızıgül’ün yaptığı bu yorum, sosyal medyada ve sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

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