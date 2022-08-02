Yatırılan 3600 gün prim 2000 yılı öncesi ise maaş yüksek olur mu?

Soru: Ben 1982 yılında sigortalı oldum. Evlendikten sonra işten ayrıldım. Daha sonra 1998 yılına kadar isteğe bağlı primle 3600 günü tamamlayıp yaşımı doldurmayı bekledim. Şimdi Ağustos ayında 58 yaşımı tamamlayacağım. Bana ne kadar aylık bağlanır. Prim günüm az olduğu için bağlanacak maaş 3.500 TL mi olur. Aliye H.

Cevap: Emekli maaş miktarını belirleyen unsurlardan bir tanesi ve hatta en önemlisi primlerin ödendiği yıllardır. Prim ödemesinin tamamı 2000 yılı öncesi olan sigortalılara eski 506 sayılı Kanunda yer alan alt sınır aylık uygulaması nedeniyle yüksek maaş bağlanır. Bir kimsenin ödediği tüm primler 2000 yılı öncesinde olsa ve emeklilik için gerekli en düşük prim günü olan 3600 gün prim üzerinden günümüzde aylık bağlansa bağlanacak aylık ek ödeme dahil 6.855 TL olacaktır.