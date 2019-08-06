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Yatalak hastaya bile nafaka zulmü

On binlerce mağdur, ‘süresiz nafaka’nın son bulması için umutla beklerken, uygulamanın yol açtığı mağduriyetler artık katmerli zulme dönüştü. Mahkemelerin yüzde yüz görme özürlüleri, bedensel engellileri ve hatta eşi tarafından terkedilen yatalak ALS hastalarını dahi süresiz nafaka ödemeye mahkum etmesi, “Pes artık” dedirtti.

06 Ağustos 2019 Salı 09:03
Yatalak hastaya bile nafaka zulmü

Ailelere vurulan 30 yıllık pranga olan süresiz nafakaya adil düzenleme yapılma süreci uzadıkça problemler daha da büyüyor. Boşanma sonrası erkeklerin ömür boyu eski eşine para ödemesini öngören süresiz nafaka zulmüyle ilgili mahkemeler; yürüyemeyen bedensel engellileri, yatalak olacak derecede hastalık geçirenleri, gözleri görmeyenleri ve zihinsel engelleri dahi nafakaya mahkûm bırakıyor. Son yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde verilen söz konusu kararlar zulmün seviyesini daha da artırıyor.

Görme engelli adamın çilesi

Zulmün bir diğer mağduru görme engelli Ali Hikmet Gülderen. 2012’de boşandığı eşine hâlâ nafaka ödeyen görme engelli Gülderen, bir yandan kendi geçimini sağlıyor, diğer yandan yatalak olan annesine bakıyor öte yandan ise eşine her ay nafaka ödüyor. Eşinin evi ve kira geliri olmasına rağmen 7 yıldır kendisine nafaka ödemek zorunda bırakıldığını söyleyen görme engelli Güldüren, bunun yanı sıra bir de nafaka artırım davası açılarak bedelin yükseltildiğini vurguluyor.

Hem engelli hem borçlu

Bolu’da, yüzde 84 engelli Halil Acar, 4 yıl evli kaldığı eski eşi B.A’ya 16 yıldır nafaka ödüyor. Tüberküloz menenjit hastalığına yakalanan ve uzun süredir tedavi gören Acar, nafakayı ödeyemediği dönemlerde hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını ve bu nedenle hayatının kâbusa döndüğünü söylüyor. Vücuduna takılı bir cihazla hayatını sürdüren ve yılın 9 ayını fizik tedavi hastanelerinde geçirdiğini ifade eden Acar şu sarsıcı sözleri sarf ediyor: “Bin 70 lira 3 aydan 3 aya engelli maaşı alırken devletimizin hakimleri bana 4 bin lira ödememi uygun gördüler. Bu 4 bin lirayı veremedim. Tekrar aranmam ve tutuklanmam çıktı. Hastanelerde polislerden kaçtığım oldu, aranmaktayım çünkü. Tutuklanırsam tedavimden olacağım.”

10 yıldır eksiksiz yatırıyor

Antalya’da yüzde 100 görme engelli olarak hayatını sürdüren Abdullah Aksoy, 1 yıl evli kaldığı eski eşi N.G’ye 10 yıldır nafaka ödüyor. 2009’dan beri eksiksiz ödemesine rağmen bir de icra şokuyla karşılaşan Aksoy’un, görme engelli olarak zorlukla kazandığı maaşına “Nafakayı her ay 9 lira eksik yatırmışsın” denilerek icra konuldu. İkinci kez evlenerek yuva kurduğunu ancak hem eşinin hem de 5 yaşındaki çocuğunun rızkını eski eşine nafaka olarak yatırdığını ifade eden Aksoy, “Bu zulüm artık bitsin” diyor.

Yürüyemiyor ama her ay ödüyor

İki ayağını da kullanamayan 51 yaşındaki Saadettin Arslandoğan, kendisinden boşanan eski eşine 4 yıldır nafaka ödüyor. Engelli olduğu için düzenli bir işte çalışamayan Arslandoğan, malulen emeklilik maaşından her ay kesilen nafaka bedelinden geriye kendisine sadece 900 TL kaldığını söylüyor. Koltuk değnekleri olmadan yürüyemeyen Arslandoğan, velayeti kendisinde olan çocuğunun geçimini de sağlamaya çalışıyor.

 

Süresiz nafaka zulme dönüştü

Süresiz nafaka böbrek sattırıyor

Süresiz nafaka dinen caiz değil

Bu kanunlar cinnete davet!

Anne mezara, baba zindana, çocuk sokağa

Süresiz nafakanın acı bilançosu

Yuva yıkımı 1 milyarlık rant kapısı

 


FARUK ARSLAN
Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:03
  1. Bolu
  2. Süresiz nafaka
  3. Mahkeme
  4. bedensel engelliler
  5. Görme engelli
  6. Ali Hikmet Gülderen
  7. Tüberküloz menenjit hastalığı
  8. Antalya

YORUM YAZ

  • harunharun9 dk önce
    şerefsizlik almış başını gidiyor.süresiz nafakamı olur. insan biraz utanır.resmen para için evlilikler yapılıyor. aile parcalandı. turk aile yapısı kökünden sarsıldı ayıptır. resmen erkek sömürüsüne dünmüş. gencecik kanınlar kocalarından ayrılıyor çalışmak istemiyorlar oh ne güzel gelsin nafaka yan gelip yatım yiyeyim.bu iş aynı zamanda gayri resmi ilişkilerde artıyor. kadın nafakadan olmasın diye evlenmiyor gayri ahlakı ilişkiler kuruyor.Öneri üç yıl nafaka verilsin bu süre içinde kadın kendisine iş bulsun devlette yardımcı olsun. devletin sırtında binmesinler çalışmak ayıp değil gidin çalışın. yan gelip yatıp sömürmeyin ben sizlerin adına utanıyorum
  • burakburak27 dk önce
    zalimin zulmünü alkışlayamam gelenin keyfi için geçmişime sövemem vatan hainleri birgün hesap zamanı gelecek sözde özgürlük ve kadın hakları için aileleri yıkmak çocukları babasız bırakmak ahlaksız namusuz şerefsiz bir toplum yetiştirmek isteyenler için hesap zamanı çok yakın.bu kanunu çıkaranlarve yanlış uygulanmasına seyirci kalanlar cinnet intihar ve cinayetlerde baş sorumludur.kadının ailesinin yanlışlarını ve devlet kendi sorumluluğunu erkeklere yükleyemez. ortak velayet uygulanmalı evlilik sözleşmedir belediyelerde evlenilir ve belediyede boşamalı herks kendi çalışarak geçimini sağlamalı islama göre en nafaka gelmeli ama yalancı islamcılara göre değil gerçek islama göre yasa çıkarılmalı hemde bir saniye beklemeden kadem mor çete gibi vakıflar dernekler toplum üzerinde söz söyleyemez kanunlara etki edemez tabi siyası rant asla olmamalı vesselam
  • FethiFethi33 dk önce
    Yabancı kadınlar oturma izni için nüfus müdürlüğünde sıraya girmişlerdi. Bu yasalar nedeniyle artık Türk erkeği yabancı kadınlara yönlendi.
  • aliali34 dk önce
    geçen gün antalya adliyesinde bir teyze yanıma gelerek oğlum bir dilekçe yazıcam bana yardım edebilirmisin dedi bente tabi yardım edeyim konu neydi dedim teyze dediki cezaevinde oğlum yatıyo boşandığı eşi nafakasını alamadığı için haciz işlemi başlatmış onunla ilgili dilekçe vermem gerekiyor dedi. fazla uzatmadan yazdım teyzenin durumunu bence enbüyük mafya boşanan kadınlar topluluğu. böyle bir adaletsizlik olmamalı.
  • turkturk52 dk önce
    BAKIN REIS BILE SESINI CIKARMIYOR ARKDAS BU NAFAKA ISI COK AGIR BIR BUNU REIS BIL ESESINI CIKARMIYORSA DEMEKKIABD KESIN EMIRI VERDI.. TURKIYEDE HOROS HESABI YAPCANIZ ARKADER HOROZA SORMUSLAR TAVUKM U YUMURTADAN YUMURTAMI TAVIKTAN HOROZ DEMIS CKAR GECERIM BANA NE ARKDASS DEVLET BUN UISTIYOR ... TURKIEDE HER YERDE PIC OLSUN ISTIYOR REIS BU ISE EL ATMASSAN SANA OYLARI HARAM KILARIM..
  • turkturk55 dk önce
    o nafakayi vereni CATIR CATIR.. HIC FARK ETMEZ ANLIYORUM KI TURKIYEDE GERCEKTEN ADALET YOK ADALET SAGLAYICILAR OKUZ OKUZZZZZZZZZZZZZZZ.. BU INSANALRA NAFAKAYA BAGLAMAK OKUZZZZZZZZZZZZZZLUK SIZLERI CATIR CTIR.. OKUZSUNUZ LAN YARGIDA OTURANLAR PKK PESKES CEK TOPA TRAVESTIYE PESKES CEK KALK ADALET DE OKUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
  • MEHMET ŞİRİNMEHMET ŞİRİN1 sa önce
    DERDİMİZİ BİR TEK AKİT GAZETESİ GÜNDEMDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR. ALLAH RAZI OLSUN KENDİLERİNDEN.
  • CaNCaN1 sa önce
    Nerde Hükümet, nerde..!! 
  • kiowakiowa1 sa önce
    bunca örneğe,gerçeğe,habere rağmen siyaset ve bürokrasi ile adalet yetrkilileri ne yapıyor??????????????..her örnekte olduğu gibi bunda da Tayyip Erdoğan el atıp ilgilenecekki düzelsin...ne bürokrasi ve siyaset maalesef çoğu çalışmıyor, heposi poz,gösteriş hava peşinde..
  • anigzelanigzel1 sa önce
    devlet icraatı
  • Herşeyin Hesaba Çekileceği Günü UnutmuşlarHerşeyin Hesaba Çekileceği Günü Unutmuşlar1 sa önce
    Eee.Cehennem boşuna mı hiç. Allah bu insanların yardımcısı olsun.Bu işleri yapanlar dünyada para yese de hakikat de ateş yiyorladır.Haram para insanı yoldan çıkar. Allah muhafaza imandan bile edebilir
  • ihsanihsan1 sa önce
    muhtaçdan nafaka istemek zulümdür. bu adalet değildir hakda değildir.
  • ademadem2 sa önce
    bu kanunu yapanın..
  • TARIK TARIK 2 sa önce
    bekar olmamın en büyük sebebidir bu....

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