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Aktüel Yatalak emekli öğretmene duygulandıran ziyaret
Aktüel

Yatalak emekli öğretmene duygulandıran ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:39:25 -
Yatalak emekli öğretmene duygulandıran ziyaret

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 14 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan emekli öğretmen Remziye Nalbant'a (68), Türk Kızılay duygulandıran ziyarette bulundu.

Eşi ve 2 çocuğuyla Kastamonu'da yaşarken 1994 yılında eşini kaybeden Nalbant, 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1997 yılında emekli oldu. Nalbant, 2001 yılında ise oğlunu trafik kazasında kaybetti.

Omuriliğindeki bir rahatsızlık nedeniyle girdiği ameliyatta felç olan Nalbant 14 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Sık sık mahalle sakinlerinin ziyaret ettiği emekli öğretmen, bakıcısı ile birlikte kalıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ve Kadın Kolları üyeleri, Nalbant'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan evine sürpriz bir ziyaret yaparak pasta kesip Nalbant'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Nalbant, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2006 yılında bir ameliyat sonrası yürüme engelli olduğunu söyledi.

Öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Nalbant, "Her öğretmen için Öğretmenler Günü'nü kutlamak çok güzel ve özeldir. Kızılay gelip Öğretmenler Günü'mü kutlayarak beni mutlu etti. Öğretmenler Günü dolayısıyla beni ziyaret ettiğiniz için Kızılay ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız." dedi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ise şunları kaydetti:

"Başımızın tacı olan bizleri hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Kendisine sağlık sıhhat diliyoruz. Bizlere Kızılayı öğretmenlerimiz öğretmişti. Biz öğretmenlerimizle yardımı öğrendik. Halkımızın desteğiyle Kızılay ayakta duruyor. Öğretmenlerimiz başımızın tacı. Kızılay Kastamonu Şubesi ve Kadın Kolları olarak öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."

Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalem de Kızılaya teşekkür ederek, "Öğretmenlerin bizim gönlümüzdeki yeri çok farklı. Anne ve babamızdan sonra bizi şekillendiren öğretmenlerimizdir. Remziye öğretmenimizin bizim gönlümüzde yeri başkadır. Hala kendisine danışır, fikir alırız." diye konuştu.

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