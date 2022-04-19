Yatak böcekleri nasıl temizlenir? Evinizde yatak böceği (tahta kurusu) olduğunu gösteren işaretler

Yatak böcekleri, tahtakurusu olarak da bilinir. Bu böcekler; yaşamlarını devam ettirmek için insan veya hayvan kanıyla beslenirler. Küçük, oval ve kahverengi böceklerdir. Yetişkin bir tahtakurusu, elma çekirdeğine benzer boyutta bir vücuda sahiptir. Ancak beslendikten sonra yatak böceklerinin vücutları şişer ve kırmızı bir renge bürünür.

Tahtakuruları uçmaz; ancak zeminde, duvar ve tavanlarda çok hızlı bir şekilde hareket edebilirler. Dişi yatak böcekleri, bütün hayatları boyunca, her biri bir toz parçacığı boyutunda olan yüzlerce yumurta bırakabilirler.

Erişkin olmayan yatak böceklerine nimf adı verilir. Nimfler, yetişkinliğe ulaşmadan önce yaklaşık beş kez deri değiştirirler ve her deri değiştirme sürecinden önce bir öğün kana gereksinim duyarlar. Uygun koşullar sağlandığı takdirde bir yatak böceğinin erişkinliğe ulaşma süresi yaklaşık bir aydır ve bir tahtakurusunun nesli bir senede üç kuşak ileri gidebilir. Rahatsız edici böcekler olmalarına karşın, herhangi bir bulaşıcı hastalığa sebep oldukları şu an için düşünülmüyor.

Yatak böcekleri nerelerde yaşar?

Yatak böcekleri; evinize valizler, giysiler, mobilyalar veya herhangi bir eşyayla birlikte siz fark etmeden girebilirler. Düz şekildeki vücutları, kredi kartı kalınlığındaki alanlardan dahi rahat bir şekilde geçebilmelerini sağlar. Tahtakuruları, arılar veya karıncalar gibi yuvalar kurarak yaşamazlar, ancak yaşama alanlarında koloni oluşturma meyli içerisindedirler. Yatak böceklerinin sıklıkla yaşadıkları yerler; yataklar, yatak başlıkları, karyolalar, bazalardır ve isimlerini de yaygın olarak yaşadıkları bu bölgelerden alırlar.

Bu alanlar dışında tahtakuruları, zaman içinde yatak odasının diğer yaşama uygun alanlarına dağılım gösterebilir ve evin diğer odalarına da geçiş yapabilirler. Bu nedenle yatak böcekleri için gerekli korunma önlemlerinin alınması büyük önem taşır.

Yatak böcekleri kanla beslendikleri için, evinizde bulunması evinizin pis olduğunu göstermez. Temiz alanlarda da gayet yaşayabilirler.

Yatak böcekleri nasıl temizlenir?

-Nevresimlerinizi sıcak su ile yıkadıktan sonra evinizi detaylı olarak elektrik süpürgesi ile süpürün. Daha sonra diyatomlu toprağı böceklerin bulunduğu bölgelere sepin. Birkaç gün sonra bu alanları süpürge ile çekin. Bu işlemi iki haftada bir uygulayın. Eğer diyatomlu toprağa sahip değilseniz, yine çarşafları ve nevresimleri mümkün olan en sıcak su ile yıkayın. Daha sonra tüm sandalyeleri, halıları, şilteleri, şiltelerin kılıflarını ve hatta perdeleri bile süpürün.

-Yüksek sıcaklıklarda yıkanamayan alanları, buharlı elektrikli süpürge ile süpürebilirsiniz. Bunlar rahatsız edici canlıları da yok etmenize yardımcı olacaktır.

-Karbonat, onlardan nem emer ve sonuçta onları öldürür, temelde yatak böceklerini kurutur. Evdeki tüm etkilenen odalarda hafif bir tabaka yayın. Karbonatın bir hafta boyunca kalmasını sağlayın. Bir hafta geçtikten sonra, elektrik süpürgesiyle karbonatı emin.

Evinizde yatak böceği (tahta kurusu) olduğunu gösteren 5 işaret

Küf kokusu varsa

Yatak böcekleri iletişimlerini sağlayabilmek için bir çeşit koku yayarlar. Bu koku odaya girdiğinizde rahatlıkla burnunuza gelen küf kokusuna çok benzer. Eğer odanızın duvarında ya da küflenecek bir eşyanız yoksa ama yinede küf kokusu alıyorsanız muhtemelen yatak böceklerinin iletişim için kullandığı kokusunu duyuyorsunuz.

Vücudunuzda kaşıntılı kırmızı lekeler varsa

Yüzünüzde, kollarınızda, göğüslerinizde ve sırtınızda küçük kırmızı lekeler varsa bu işaretler evinizde yatak böceğinin olduğunu gösterir. Bu ısırıklar daha sonra iltihaplanma ve enfeksiyona yol açabileceğinden ihmal edilmemelidir.

Yatağınızda kabuklar varsa

Yatak böceklerinin kabukları büyüdükçe kabuk değiştirirler. Eğer yatağınızda, yastığınızda ve mobilyalarınızda böceğe benzeyen kabuklar görüyorsanız yatak böceği ile yaşıyor olabilirsiniz. Tahta kuruları ahşaplarda yaşamayı sevdiği gibi giysilerde yaşamayı da çok severler o yüzden dolaplarınızda da bu tür kabuklar var mı diye kontrol edebilirsiniz.

Yatağınızda kan ve paslı lekeler varsa

Giysilerinizde ve yatağınızı inceleyip kırmızı pas görünümlü lekeler var mı? Yatak böcekleri genellikle insanları ısırdıktan sonra yürüdüğü noktalara kan lekeleri bırakır bu lekeler pas renginde de olabilir.

Koltuklarda beyaz lekeler varsa

Koltuklarınızda beyaz lekeler görüyorsanız bunlar muhtemelen yatak böceklerinin yumurtaları ve yumurta kabuklarıdır. Çok hızlı üreyebilen bu canlılar evin her köşesine yumurtalarını bırakabilirler.

Mobilyalarımızın üstünde bu beyaz lekeler daha net görüneceğinden koltuklarınızın üstüne bakın ve pirinç tanelerine benzeyen bu yumurtaların olup olmadığını kontrol edin.

Çıplak gözle çok rahat görebilirsiniz ama el feneri yardımıyla çok daha net bir şekilde görebilirsiniz.