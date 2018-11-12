Yatak böceği ısırıkları için doğal tedaviler

Sabah uyandığınızda vücudunuzda böcek ısırıkları olduğunu fark ettiyseniz, yatağınızda yatak böcekleri olma ihtimali yüksektir. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan yatak böcekleri, genellikle kol, boyun ve yüz gibi vücudun yatakla temas ettiği yerlerde izler bırakırlar. Yatak böceği ısırıklarını geçirmek için doğal ev ilaçlarını kullanabilirsiniz.

Yatak böceklerinin varlığını ancak vücudunuzda ısırık izleri bıraktığında fark edebilirsiniz. Bazı kişiler bu tür böceklerin ısırıklarına alerjik bir reaksiyon gösterebilir ve vücutta kızarıklık, şişme ve kaşıntı ortaya çıkabilir. Aşağıdaki yöntemlerle vücudunuzdaki kaşıntı ve kızarıklıkları geçirebilirsiniz.

BUZ

Bir buz küpünü beze sarın ve böcek ısırığının olduğu alana koyun. Buzu doğrudan cildinizle temas ettirmeyin. Bu yöntemi kızarıklık ve kaşıntı geçen kadar günde birkaç kez uygulayabilirsiniz.

LİMON SUYU

Limon suyu, her tür böcek ısırığına uygulanabilir, çünkü C vitamini içeriği, şişme ve kaşıntıyı geçirebilecek olan antioksidan özelliklere sahiptir. Ayrıca, limon suyu enfeksiyondan korunmanıza da yardımcı olabilir. Limon suyunu böcek ısırığının üzerine sürün ve bırakın.

KARBONAT

Bir çay kaşığı karbonata çok az miktarda su damlatın ve karıştırarak bir macun haline getirin. Hazırladığınız macunu ısırıkların üzerine sürün ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Macun kuruduktan sonra suyla yıkayın.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesini toz haline getirin ve su ekleyerek bir macun elde edin. Böcek ısırıklarının üzerine sürün ve yaklaşık 15 ila 20 dakika sonra durulayın. Bunu günde iki defaya tekrarlayabilirsiniz.

ALOE VERA JELİ

Aloe vera jeli, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Aloe vera jeli yatak böcek ısırıklarının üzerine sürün. Aloe vera jelini cildinizden yıkamanıza gerek yoktur.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, böcek ısırıkları için anında uygulanabilecek en basit çarelerden biridir. Bir pamuk yardımıyla böcek ısırıklarının üzerine sirke sürün ve kuruduktan sonra su ile yıkayın.

KULLANILMIŞ ÇAY POŞETLERİ

Kullandığınız siyah ve yeşil çay poşetlerini oda sıcaklığına geldikten sonra bir süre de buzdolabında bekletin ve anında rahatlama için böcek ısırıklarının üzerine yerleştirin.