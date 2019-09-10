Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Samsun’da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun’da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşaralp Özçamca evindeki yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet tabanca ele geçirirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Yakınları Yaşaralp Özçamca’nın intihar edecek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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