Yatağı at yapan adam TikTok'u birbirine kattı

TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamalarında canlı yayın açarak izleyenlerden hediye/bağış toplanması son yılların en çok tartışılan konularından birisi. TikTok kullanıcıları çeşitli şekillerde açtıkları canlı yayınlarda izleyicilerin hediye göndermesini bekleyip, gönderilen hediyeleri de paraya çeviriyorlar. Geçtiğimiz günlerde de bir TikTok kullanıcısı 'Kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum' diyerek insanları canlı yayına çekmeye çalıştığı görüntülerle gündem olmuştu:

Şimdi ise bir vatandaşın yatağını at yaparak sürdüğü TikTok canlı yayını gündem oldu.