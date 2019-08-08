0553 313 94 23

Yatağan Belediyesine hasta nakil aracı

Yatağan Belediye Başkanlığı görevini 4 ay önce devralan Mustafa Toksöz, Yatağan Belediyesine 3’üncü aracı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
Yatağan Belediyesine hasta nakil aracı

Yatağan Belediye Başkanlığı görevini 4 ay önce devralan Mustafa Toksöz, Yatağan Belediyesine 3’üncü aracı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Başkan Toksöz, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye arasında yapılan protokol ile bir adet Hasta Nakil Aracının ilçede hizmet vermeye başladığını belirterek, “Halkımızın takdiri ile 4 ay önce “önce hizmet, önce Yatağan” diyerek başladık. Kısa sürede ilçemizin birçok sorununa çözüm ürettik, bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından bir adet çöp kamyonu, Kavaklıdere Belediyemizle yaptığımız protokol ile bir adet yol süpürme aracı ve son olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle yapılan protokol ile bir adet hasta nakil aracını belediyemiz araç parkına kazandırarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında bizleri her zaman destekleyen Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Ak Parti Muğla Milletvekillerimize ve Muğla İl Sağlık Müdürümüz Dr. İskender Gencer’e tüm hemşehrilerim adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa Adapazarı mutlu olur”
    1. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    2. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    3. Zabıtadan kurban denetimi
    4. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    5. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    6. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    7. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    8. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    9. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    10. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    11. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    12. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    13. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    14. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    15. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    16. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    17. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    18. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    19. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    20. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru