Sararma olayının en çok yaşandığı ev tekstil ürünlerinin başında gelen yastıklar, insandan kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkabiliyor. Bunların başında uyku esnasında terlemenin yaşanması geliyor. Ayrıca, ağız suyu da yastıkların sararmasına neden olabiliyor.

Beyazlardaki sarı lekeleri bu yöntemlerle kolayca çıkarabilirsiniz. İşte beyaz çamaşırlardaki sarı lekeleri çıkarmanın tarifi.

Yastıklardaki sarı lekeler nasıl çıkarılır?

İhtiyacınızı olan malzemeler:

1 bardak (200 ml.) Hidrojen Peroksit,

1/2 bardak (100 ml.) sirke,

/2 bardak (100 ml.) boraks,

1/2 bardak (100 ml.) çamaşır deterjanı

Yastıklarını çamaşır makinesine koyup suda bekletme seçeneğine ayarlayın ve makinenin içine sirke ve oksijen suyunu dökün. Eğer makinenizde suda bekletme ayarı yoksa ya da nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, yastığı, büyükçe bir leğende de, sirke ve oksijen suyunu döküp suya bastırabilirsiniz.