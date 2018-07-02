Yastık kılıflarını değerlendirmenin yolları
Yastık kılıfları çok sık kullanıldıklarında zamanla eskiyerek yıpranır ve atılırlar. Eskiyen yastık kılıflarını atmadan sizde bu yöntemlerle yeni eşyalara dönüştürebilirsiniz02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:38
SAKLAMA KILIFI YAPIN
Yastık kılıklarını hurç olarak kullanabilirsiniz. Artık giymeyeceğiniz kıyafetleri yastık kılıflarının için koyarak muhafaza edebilirsiniz.
KİRLİ TORBASI OLARAK KULLANIN
Eski yastık kılıflarının ağzına bir lastik geçirerek kirlileri topladığınız bir sepet yapabilirsiniz.
ASKIDAKİ GİYSİLERİNİZİ KORUYUN
Tozlanmasından korktuğunuz askıda bulunan kıyafetlerin üzerine yastık kılıfları koyarak onları koruyabilirsiniz.
MUTFAK ÖNLÜĞÜ OLARAK KULLANIN
Yastık kılıflarının bir ip ve iğne kullanarak mutfak önlüğü yapabilirsiniz.
YAZLIK ÇANTA YAPIN
Eğer biraz dikiş yeteneğiniz varsa yastık kılıflarından çok şık bir çanta yapabilirsiniz.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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