Yastık kılıflarını değerlendirmenin yolları

SAKLAMA KILIFI YAPIN

Yastık kılıklarını hurç olarak kullanabilirsiniz. Artık giymeyeceğiniz kıyafetleri yastık kılıflarının için koyarak muhafaza edebilirsiniz.

KİRLİ TORBASI OLARAK KULLANIN

Eski yastık kılıflarının ağzına bir lastik geçirerek kirlileri topladığınız bir sepet yapabilirsiniz.

ASKIDAKİ GİYSİLERİNİZİ KORUYUN

Tozlanmasından korktuğunuz askıda bulunan kıyafetlerin üzerine yastık kılıfları koyarak onları koruyabilirsiniz.

MUTFAK ÖNLÜĞÜ OLARAK KULLANIN

Yastık kılıflarının bir ip ve iğne kullanarak mutfak önlüğü yapabilirsiniz.

YAZLIK ÇANTA YAPIN

Eğer biraz dikiş yeteneğiniz varsa yastık kılıflarından çok şık bir çanta yapabilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.