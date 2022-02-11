Yastık altı altın düzenlemesi nasıl olacak? Yastık altı altın hesabı içeriği ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

Yastık altı altın teşvik paketinde neler var?

Nebati’nin sisteminde vatandaşlar akredite kurumlara götürdükleri altın karşılığında, alım-satım farkı, komisyon gibi kesintiler olmadan bir sertifika alacak. Bu sertifika kolayca TL’ye dönüştürülebilecek. Vatandaşlara sistemde kaldığı sürece ‘kar payı’ da verilecek. Sistemden çıkmak isteyen sertifikasında yazan kadar altını istediğinde geri alabilecek.

Çeşitli kuyumcular ve Darphane gibi akredite kurumlara götürülen her türlü altın ya da bilezik, ayarına göre saf altına dönüştürülüp karşılığında sertifika verilecek. 150 civarında olan anlaşmalı kuyumcu sayısının 1500’e kadar çıkarılması hedeflenirken, sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı belirtildi. Pırlanta gibi değerli taşların da sisteme dahil edilebileceği kaydedildi. Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istendiği zaman bozdurulabilecek. Sistemden çıkmak isteyenlere sertifika karşılığını fiziki altın olarak geri alabilme imkanı da sağlanacak.

Yastık altın ne kadar kazandıracak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı bir televizyon programında yastık altı altın düzenlemesine ilişkin konuştu. Bakan Nebati, “Türkiye'de altın bir gerçek ama bu altın yastık altında duruyor. Kimi birikim, kimi tasarruf, kimi takı amacıyla. Bu altının bir müddettir altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları genişletelim. Ayşe teyze bu sayede kendisinin kazanacağını bilsin. Bu altının işlenmesinde de ilgili paydaşlarımızı daha etkili hale getirelim.” dedi.

Bakan Nebati şunları söyledi: “ Darphaneyi de işleme sokacağız. Türkiye'de 20 - 30 bin civarında kuyumcu var. Akredite kuyumcular, bankalarla birlikte geniş bir şekilde gireceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar. 25 milyar dolar beklentimiz var, bunu çekebileceğimize inanıyoruz. 20 Aralık sonrasında KKM'ye olan ilgili altınla da taçlandırılmış olacak. Biz yeni bir şey getirmiyoruz. 20 Aralık'ta söylediğimiz şeyleri peyderpey uygulamaya geçiriyoruz.

Altını da inşallah ekonomiye kazandırmış olacağız. Yeni ekonomi modelinin ayağı ihracat odaklı üretim. Teknoloji ürünlerine yatırım yapan, geliştiren. Bilişimde 15-20 yıl, 30 yıl öncesinde değiliz. Üst teknoloji, katma değeri yüksek ürünler ve bunlara yönelik istihdamı genişletici, istikrarı sağlayıcı bir model. Bu model Türkiye model. 2020 Aralık itibarıyla Türkiye her ekonomi ekolünde olduğu gibi yeni bir dönüşüm yaparak ülkedeki istikrarı, güveni artıran bir dönüşü sağlıyor. Bunu yaparken her zaman sancılı bir dönem vardır. Riski üzerimize aldık, neydi o? Enflasyon ve kur, onu üzerimize aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu çerçevede milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Bankaların, darphanenin, altın rafinerilerin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşların altını sisteme sokmalarını temin edeceğiz" demişti.