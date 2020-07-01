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Aktüel

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:02:37 -
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, "1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Meclis'te 23 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşmıştı.

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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