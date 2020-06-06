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Aktüel

Yaşlılık aylıkları evlerde ödeniyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlılık ve engelli aylığı yardımı haziran ayı ödemeleri başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:58:30 -
Yaşlılık aylıkları evlerde ödeniyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlılık ve engelli aylığı yardımı haziran ayı ödemeleri başladı.


Covid-19 salgını dolayısıyla evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar için planlanan ödemeler PTT ve kolluk güçleri tarafından vatandaşların ikametlerine gidilerek yapıldı.


Halk sağlığının korunması ve salgının yayılmasının engellenmesinin önüne geçmek için maske ve eldiven kullanarak yapılan ödemelerde sosyal mesafeyi de dikkat eden ekipler, vatandaşların ödemelerini ikametlerine ulaştırdı.

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