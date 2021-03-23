Yaşlılık aylığı nasıl alırım? 65 yaş maaşı kimlere verilir? 65 yaş aylığı başvuru nereye yapılır?

Yaşlılık maaşı ne kadar 2021? 65 maaşı alabilmek için kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor. Önceleri 65 yaş üzeri olanların aynı hanede birlikte yaşadıkları çocuklarının da gelirlerine bakılıyordu, bu durum değişti.

Yaşlılık maaşı nedir?

65’lik maaşı diğer adıyla yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır Emeklilik için yeterli primi olmayanların yaşlılıkta maaş imkanı bulunuyor. Prim eksiği olanlar için borçlanma beklenirken hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara 65 yaş aylığı ödeniyor. Pek çok kişi, bilmediği için bu imkandan yararlanamıyor.

65’lik maaşını kimler alır? Yaşlılık aylığı alma şartları nelerdir?

65 yaş aylığı almanın şartları şöyle sıralamak mümkün: 65 yaşını doldurmuş olan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK, Emekli Sandığı, Bağkur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemeyenlerin yanında muhtaçlık sınırından az geliri (2017 itibarıyla 423 lira) olan söz konusu durumu valiliklerce ya da kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığı almak için başvuru yapabilir.

Aylık alacak kişinin sağlık durumu, maddi durumu, manevi durumu gibi çeşitlik hususların değerlendirilmesi sonucunda aylık alınıp alınmamasına karar verilir. Kişinin mal varlığına kadar inceleme yapılarak tüm şartlar sağlandıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanır. Tüm bu hususlar doğrultusunda yaşlılık aylığı kaydı, yardıma ihtiyacı olan kişiler için düzenlenmiş bir hizmettir.

65 yaş aylığı nereden alılır?

Yaşlılık maaşı almak için nereye başvurulur? 65 maaşı için başvuru nereye yapılıyor? Yaşlılık aylığı başvurusu yapacak olan kişiler illerdeki valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmelidir. Yapılan başvuru sonucunda 65 yaş almak için tüm şartları sağlayan vatandaşların durumu gerekli incelemelerden geçer ve yaşlılık aylığı bağlanır. Yaşlılık aylığı başvurusunda sahte belgelerle usulsüzlük yapanlara ise incelemeler sonucunda cezai yaptırım uygulanır.

Yaşlılık maaşı nereden alınır?

65 yaş maaşı Ziraat Bankası ya da PTT şubelerinden ödenmekte.

65 yaş aylığı ne kadar ödeniyor?

65 yaş aylığı sorgulama. 65 yaş maaşı ne kadar? 65 yaş aylığı alan kişiler 2021 yılının ilk altı ayında 763.67 TL aylık alacaklar.