Ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram sebebiyle ikramiye alacak olanlar ise ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, bayram ikramiyesi kime ödeniyor?

Yaşlılık aylığı alana bayramda ikramiye var mı? Yaşlı ve engelli aylığı alanlara bayram ikramiyesi oluyor mu?

Ramazan bayramına kısa bir süre kaldı. Bayram öncesinde ise gözler ikramiyelere çevrildi. Yaşlı ve engelli maaşı alanlar ise kendilerine ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödenip ödenmediğini araştırıyor. Ramazan ve kurban bayramlarında ikramiyeler engelli aylığı alanlara verilmiyor, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlara ödeniyor. Bayram ikramiyesi alanlar şöyle:

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.