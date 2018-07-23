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Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç darp edildi!

İzmit-Kartal arasında sefer yapan 200 nolu halk otobüsünde ailesiyle yolculuk yapan şahıs, yaşlılara yer verilmediği için serzenişte bulunan 2 gence saldırdı. Kavgada, yaşlılara yer isteyen gencin dudağı patladı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:55
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç darp edildi!

Olay 22 Temmuz Pazar günü İzmit-Kartal metrosu arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 200 nolu 41 PN 191 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. İzmit’te otomobil firmasında çalışan S.A. adlı genç, arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gitmek için 200 nolu halk otobüsüne bindi. İHA'nın haberine göre, Vilayet durağında otobüse yaşlı bir çiftin bindiğini gören S.A. adlı genç, yaşlılardan kadın olana yer verdikten sonra, kadının eşine genç olanlardan birini kaldırıp oturmasını önerdi.

YAŞLILARA YER VERİLMESİNİ İSTEYEN GENCE YUMRUK

Bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde yaşlı adama kimsenin yer vermemesi üzerine S.A., yer vermeye yanaşmayan gençlerin saygısızlığına serzenişte bulundu. Bu sırada otobüste ailesiyle yolculuk yapan D.S. adlı şahıs ise yaşlılara yer vermeyenlere serzenişte bulunan S.A.’ya tepki gösterdi. Tepki ile başlayan tartışmada yerinden kalkan D.S., yumrukla S.A.’ya saldırdı.

DARP EDİLEN GENCE YOLCULAR SAHİP ÇIKTI

S.A.’nın arkadaşı ve D.S.’nin ailesinin de dahil olduğu kavgada, S.A., “Ben genç olarak yaşlılara yer vermek zorundayım. Siz de vereceksiniz” diyerek tepkisini sürdürdü. Yer verdiği yaşlı çift ve yolcular tarafından güçlükle sakinleştirilen S.A., “Ben yanlış mı konuştum ağabey. Benim genç insan olarak yer verme mecburiyetim var ağabey” diyerek haksız olmadığını iddia etti. Olayda gencin haklı olduğunu söyleyen yaşlı çift ve diğer yolcular, dudağı patlayan S.A.’yı sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ OTOBÜSÜ DURDURDU

Kavga sonrasında otobüs sürücüsünün haber vermesi üzerine bir sonraki durakta polis ekiplerince araç durduruldu. Uğradığı saldırı sonrasında dudağı patlayan S.A., acele bir işi olduğunu söyleyerek sonra şikayetçi olacağını polislere ifade etti. D.A.’nın da şikayetçi olmayacağı beyanı üzerine polis ekiplerinin indiği otobüs, İstanbul’a doğru yola çıktı. Yaşanan olayda kendisine yer verilmesi meselesinden kavga çıktığına üzülen yaşlı çift ise gence teşekkür etti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:55
  1. İstanbul
  2. İzmit
  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  4. yaşlılara yer verme
  5. otobüs

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  • Serhat Serhat 8 dk önce
    Toplum olarak içimizdeki insan kılıklı hayvandan aşağı mahlukları düzeltmezsek bu böyle gider ki zaten iyiler kötülere zor ses çıkarıyor
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