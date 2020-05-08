  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yaşlılar için parklar ve banklar dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanacak olan sokağa çıkma serbestliği nedeniyle parklarda ve oturma banklarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:51:05 -
Yaşlılar için parklar ve banklar dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanacak olan sokağa çıkma serbestliği nedeniyle parklarda ve oturma banklarında dezenfeksiyon işlemi yaptı. Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma serbestliğinde sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösterilmesine dikkat çekildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Cumhurbaşkanlığınca alınan karar doğrultusunda Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak olan 65 yaş üstü vatandaşların yürüyüş mesafesinde sokağa çıkma serbestliği kararı nedeniyle park ve bahçelerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmada, oturma bankları da dezenfeksiyona tabi tutuldu. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma serbestliğinde sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösterilmesine dikkat çekildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı gün yaşlılara parklarda maske dağıtımı da gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı