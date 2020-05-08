Yaşlılar için parklar ve banklar dezenfekte edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanacak olan sokağa çıkma serbestliği nedeniyle parklarda ve oturma banklarında dezenfeksiyon işlemi yaptı. Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma serbestliğinde sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösterilmesine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Cumhurbaşkanlığınca alınan karar doğrultusunda Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak olan 65 yaş üstü vatandaşların yürüyüş mesafesinde sokağa çıkma serbestliği kararı nedeniyle park ve bahçelerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmada, oturma bankları da dezenfeksiyona tabi tutuldu. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma serbestliğinde sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösterilmesine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı gün yaşlılara parklarda maske dağıtımı da gerçekleştirecek.