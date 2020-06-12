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Aktüel

Yaşlı vatandaşların Cuma namazı mutluluğu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki 65 üstü vatandaşlar, uzun bir aranın ardından ilk defa Cuma namazı kılabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:48:08 -
Yaşlı vatandaşların Cuma namazı mutluluğu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki 65 üstü vatandaşlar, uzun bir aranın ardından ilk defa Cuma namazı kılabilmenin mutluluğunu yaşadı.


Ülke genelinde olduğu gibi, Seyitgazi’nin Sarıcailyas mahallesindeki birçok 65 yaş üstü vatandaşlar, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek 89 gün sonra Cuma namazı kılabildi. Günün belirli saatlerinde sokağa çıkma izinleri olan yaşlılar, heyecan içinde Cuma namazı vaktini bekleyip seccadelerini alarak camileri koştu. Mahalle camisinde imam İsmail Büyükekici’nin kıldırdığı Cuma namazında duygu yüklü anlar yaşandı.


Namaza katılmanın sevincini yaşayan 72 yaşındaki Ali Osman Serttaş, "Rabbim’e hamd olsun, uzun bir aradan sonra Cuma namazını kılmak nasip oldu. İnşallah eskisi gibi kalabalık bir şekilde, saflarımızın dolu olduğu günlere döneriz" diye belirtti.

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