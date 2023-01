Yaşlı nüfus arttı, sistem tıkandı! Almanya'da bakım sorunu patlak verdi

Almanya’nın hızla artan yaşlı nüfusu özellikle sağlık alanında nitelikli insan gücüne ihtiyacı önemli boyutlara ulaştırdı. Almanya merkezli hizmet veren bir şirketin CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, hemşire, hasta bakıcı, yaşlı bakım uzmanı ve sağlık teknisyenlerine olan ihtiyacın çok arttığına dikkat çekerek “Federal İstatistik verilerine göre, Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı 2021 yılında yüzde 4,5 artarak 5,9 milyona ulaştı. Ülkede 60-79 yaş grubunda olanların sayısı da 2020 sonu itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek 18,2 milyona çıktı. Bu durum paralelinde sağlık sektöründe nitelikli insan gücünün istihdamı için Almanya arayış içinde” dedi.

“Sağlık sisteminin yükü arttı”

Almanya'da yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sağlık sisteminin yükünün arttığına dikkat çeken Dr. Ahmet Ertekin ”Yaşlanan nüfus, Alman ekonomisinde her yıl yüz binlerce nitelikli insan gücüne ihtiyacı doğuruyor. 2020 yılında Almanya’nın yaklaşık 56.000 doktor ve 140.000 hemşire açığı vardı. 2030 yılında bu açığın 165.000 doktor başta olmak üzere yaklaşık 800.000 sağlık çalışanına ulaşması bekleniyor. Her alanda ve sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışan binlerce nitelikli insana gereksinim bulunuyor. Hemşire ve yaşlı bakım uzmanlarına olan bu ihtiyaç için çözüm yolları aranıyor. Bu ihtiyacın yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılanmak isteniyor. Resmi verilere baktığımızda sağlık sektöründe her 100 iş ilanına 32 başvuru olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye’deki bu alanlardaki iş gücü Almanya açısından çok ciddi bir potansiyel” şeklinde konuştu.

“Emekli sayısı da artacak”

Dr. Ahmet Ertekin, Almanya’da 2023’ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayandan daha fazla olacağı öngörüldüğü de belirterek şunları söyledi;

“Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya’da nüfusun yaş ortalaması şu anda 45 civarında. Bu 1990 yılında 39 olarak belirlenmişti. Bugün Almanya’da dünyaya gelen bir bebek için kadınlarda beklenen ortalama yaşam süresi 83.38 yıl, erkekler için ise bu süre 78.54 yıl. Ortalama yaşam süresi 2070 yılında kadınlar için 86.1-90.1 yıl, erkekler için ise 82.6-86.4 yıl arasında olması bekleniyor. Almanya’da yaşlı insan sayısı artmaya devam ederken, 10 yıl içinde emeklilerin sayısının da önemli ölçüde artacağı kaydediliyor. Ayrıca 2026'dan itibaren Almanya, her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybetme riski ile de karşı karşıya. 50 yıl içinde Almanya giderek yaşlanan bir topluma dönüşecek ve özellikle sağlık sektöründe çok fazla sayıda nitelikli çalışanı istihdam etmek durumunda olacak.”