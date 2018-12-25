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Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl sonra, 10 gözaltı

Düzce merkeze bağlı İslahiye köyünde 31 Mart 2016 tarihinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan ve Adli Tıp raporunda boynunda kırıklar olduğu tespit edilip cinayete kurban gittiği düşünülen 74 yaşındaki yaşlı kadının akrabaları gözaltına alındı.

25 Aralık 2018 Salı 18:12
Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl sonra, 10 gözaltı

Düzce’nin İslahiye köyünde oturan Miyase Bedir (74), 2016 yılında yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan Adli Tıp kontrolünde boynunda kırık olduğu tespit edilen Bedir'in cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, soruşturmasını sürdüren polis, 2 yıl sonra 10 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce merkeze bağlı İslahiye köyünde 31 Mart 2016 tarihinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan Miyase Bedir’in yapılan Adli Tıp kontrolünde boynunda kırıklar olduğu tespit edildi. Olayın cinayet olduğunu değerlendiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk olarak Miyase Bedir’in torunu Sezai Dinç gözaltına alındı. Sezai Dinç’in suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma genişletilerek devam ettirildi. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında bu sabah saatlerinde, aralarında Miyaser Bedir’in akrabalarının da aralarında olduğu İ.A., S.A., B.A., E.A., S.A., U.A., Ö.A., Z.A., S.A. ve E.B. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:12
  1. Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl sonra 10 gözaltı
  2. Düzce
  3. İslahiye Köyü
  4. Miyase Bedir
  5. cinayet şüphesi

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