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Aktüel

Yaşlı kadının odunlarını Kızılay kırdı

Türk Kızılay Amasya Şubesi köylerde ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtma çalışmaları kapsamında Havva teyzenin odunlarını kırarak gönülleri fethetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:32:41 -
Yaşlı kadının odunlarını Kızılay kırdı

Türk Kızılay Amasya Şubesi köylerde ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtma çalışmaları kapsamında Havva teyzenin odunlarını kırarak gönülleri fethetti.


Yardım çalışmaları kapsamında Amasya’nın Taşova ilçesi Kavaloluoğlu köyünde Kızılay ekipleri kapının önünde odunlarını kırmaya çalışan Havva Aslan’ı ziyaret etti. Kızılay gönüllüleri baltayı ellerine alıp bütün odunları kırdı.


Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak, “Köylerimizde yardım çalışmalarımız kapsamında Fatma teyzemizi kapının önündeki odunları kırmaya çalıştığını görünce, gönüllü Kızılay ekibimizle birlikte Fatma teyzemizin bütün odunlarını kırdık. Hali hatırını sorduk. Türk Kızılay olarak her zaman ihtiyacı olanların yanındayız. Bu bugünde böyle gelecekte de böyle olacak” dedi.

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