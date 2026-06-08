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Yerel Yaşlı kadının feci ölümü
Yerel

Yaşlı kadının feci ölümü

Yeniakit Publisher
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Yaşlı kadının feci ölümü

Adana'da 71 yaşındaki kadına çöp kamyonu çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 01 BSH 189 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Tuğlu'ya (71) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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