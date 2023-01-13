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Aktüel Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem
Aktüel

Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem

Balıkesir'de kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak 74 yaşındaki bir kadının 2 milyon liralık altınını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 21:56:00 -
Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtarak 74 yaşındaki bir kadının 2 milyon liralık altınını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.M'nin telefonda dolandırılarak ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

M.Ö, M.R.Ö. ve M.T. takibe alındı. Şüphelilerin Kocaeli'den gelerek telefonda kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıttıkları bilgisine ulaşan polis, çalışma başlattı.

Zanlıların Adana'ya gittiğini tespit eden polis, Adana Emniyet Müdürlüğü ile koordineli hareket etti. Şüphelilerin Adana'dan Şanlıurfa'ya gitmek için hareket ettiğini öğrenen polis, aracı takip etti. Kovalamacayla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Altınlar sahibine teslim edildi.

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