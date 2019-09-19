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Yaşlı kadını gasp eden kişi öyle biri çıktı ki!

Tekirdağ Çorlu’da geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 73 yaşındaki Naciye Başak adlı kadının evine girerek elleri ve ağzını koli bandıyla bağladıkları yaşlı kadını gasp eden iki şüpheliden biri yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:48
Yaşlı kadını gasp eden kişi öyle biri çıktı ki!

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının ifadesinden yola çıkarak araştırma başlattı. Hiçbir güvenlik kamerası bulunmamasına karşın araştırmalarını kararlı bir şekilde sürdüren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yaşlı kadının kiracısı da olan komşususun 18 yaşındaki oğlu Y.Y. ile akrabası S.A.Y. (21) olduğunu tespit etti.

Gözaltın alınan şüpheli Y.Y. sevk edildiği adli mercilerce birden fazla kişi ile nitelikli yağma suçlaması işle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli cezaevine götürüldüğü kendisini görüntüleyen gazetecilere karşı rahat tavırlar sergiledi ve ‘Birkaç ay yatar çıkarım’ dedi.

Polisin olayla ilgili olarak diğer şüpheli S.A.Y.’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:48
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