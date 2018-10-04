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Yaşlı kadın, koçun boynuz darbeleriyle can verdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalı köyünde Zühre Kurt (73), ağıldan otlatmaya çıkardığı küçükbaş hayvanlar arasındaki koçun boynuz darbeleriyle yaşamını yitirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:03
Yaşlı kadın, koçun boynuz darbeleriyle can verdi

Olay, dün öğle saatlerinde Bayramiç ilçesinin Karıncalı köyünde meydana geldi. Eşi Durmuş Kurt’un (69), pazar için ilçe merkezine gittiği sırada Zühre Kurt köye 300 metre uzaklıktaki ağıla gitti. Otlatmak için ağıldan çıkardığı sürüdeki koçun saldırısına uğrayan kadın, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı boynuz darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı.

Bayramiç merkezinden köydeki evine dönen Durmuş Kurt, eşi Zühre Kurt’un evde olmadığını görünce telefon ile kendisine ulaşmak istedi. Telefona yanıt alamayınca da başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek ağılın yolunu tuttu. Eşini yerde yatarken gören Durmuş Kurt, önce kalp hastası olduğu için eşinin kriz geçirdiğini sandı. Yardım için yanına yaklaştığında ise üzerindeki kanları gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Zühre Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçun boynuzunda kan lekesi

Kurt'un, eşekten düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülürken, olay yerinde inceleme yapan jandarma ve savcı, köy muhtarı Veli Ayaz’ın, boynuzunda ve tüylerinde kan bulunan koçu göstermesiyle ölüm sebebindeki gerçek anlaşıldı.Bir çocuk annesi Zühre Kurt’un cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eşinin kalp hastalığı bulunduğunu belirten Durmuş Kurt, “Eşimi evde bulamayınca telefon ile aradım, cevap alamadım. Ağıla giderken yolda hayvanlarla karşılaştım. Hayvanları aldım götürüp ağıla koydum. Sonra az daha ileriye gittiğimde eşimi yerde gördüm. Köylüleri aradım, yardım istedim. Kalp hastalığı olduğu için öldü sandık. Ama sonradan koçun öldürdüğünü anladık” dedi.

Köy Muhtarı Veli Ayaz da, “Olay yerine gittiğimde eşeğin yaptığını sandık. Baktık eşekte herhangi bir ibare görmedik. Koçtaki kanlar dikkatimi çekti. İnceleme yapan komutana ve savcıya gösterdim. Ondan sonra koçun yaptığı anlaşıldı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:03
  1. Bursa
  2. Çanakkale
  3. Zühre Kurt
  4. Koç
  5. Koç boynuzu darbeleriyle öldü

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