Yaşlı kadın bahçesinde buldu! Cesetle ilgili detay, kafaları çok fena karıştırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evinin bahçesine çıkan yaşlı bir kadın, 43 yaşındaki Yunus Özdemir'in cesedini buldu. Özdemir'in, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 8 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın, cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis; 43 yaşındaki Yunus Özdemir, 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.
Kadının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

