Yaşlı hastaları dezenfektanla öldüren hemşirenin cezası belli oldu
Japonya'da beş yıl önce yaşlı hastaların serumlarına dezenfektan karıştırıp öldüren hemşire müebbet hapse çarptırıldı. Hemşire Kuboki, duruşmada kendisine yönelik suçlamaları kabul etti.
Yokohama'da beş yıl önce bir hastanede 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire Kuboki Ayumi'nin davasında karar verildi. Hemşire Kuboki, duruşmada kendisine yönelik suçlamaları kabul etti. Savcılar idam cezası talep ederken, avukatı "Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu" öne sürerek, müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen "Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu" belirtti.
Serumlara enjekte etmiş!
Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, şu ifadeleri kullandı:
"Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fillerinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul."
Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin 'pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu' kaydetti. Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.