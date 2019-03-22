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Yaşlı hastalar evlerinde ziyaret edildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, 18-24 Mart ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan yaşlı hastaları evlerine ziyarette bulundu.

22 Mart 2019 Cuma 11:25
Yaşlı hastalar evlerinde ziyaret edildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, 18-24 Mart ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan yaşlı hastaları evlerine ziyarette bulundu.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge gerçekleşen ziyarette, yaşlı hastalara çiçek takdimindebulunup, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutlayarak nice sağlıklı ve mutlu günler temennisinde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Bilge, "Yaşlılarımızı evlerinde sağlık ekiplerimizle birlikte ziyaret ederek hatırlarını sorup, rahatsızlığı olanlarla yakınan ilgileniyoruz. Vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerimizin yanı sıra bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle de daha çok insanımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Toplumsal gerçekliğin ve geleceğin bütün yönlerini ilgilendiren ve bu anlamdaki etkisi ve önemi gün geçtikçe artan bir konu olmasıyla birlikte yaşlıların yaşam memnuniyetinin arttırılması, karşılaşabilecekleri sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarını onlara sunmaya çalışıyoruz. Yaşlılık insan doğasının önemli evrelerinden biri olmakla beraber bireyin kontrolünün dışında ortaya çıkan ve çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azaldığı biyolojik bir dönem olarak tanımlanmakta. Yaşlının, sağlık ve bakım hizmetlerini kaliteli ve etkin, ulaşılabilir niteliklerle, sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımıyla, bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına taşıyarak hizmet sunan Evde Sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 18-24 Mart tarihleri arasında Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, nice sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan 18-24 Mart ‘Yaşlılara Saygı Haftasında hasta yaşlıların ev ziyaretlerine, Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:25
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