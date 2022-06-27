Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram öncesinde engelli ve yaşlı maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında ise kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

Yaşlı engelli ödemesi bayramdan önce yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir” dedi.