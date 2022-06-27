  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yaşlı engelli ödemesi bayramdan önce yatacak mı?
Ekonomi

Yaşlı engelli ödemesi bayramdan önce yatacak mı?

Yaşlı ve engelli maaşı alanlar kurban bayramı öncesinde maaşlarının hesaplara yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, yaşlı maaşları bu hafta ödenir mi? Engelli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-27 21:21:00 -
Yaşlı engelli ödemesi bayramdan önce yatacak mı?

Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram öncesinde engelli ve yaşlı maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında ise kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

Yaşlı engelli ödemesi bayramdan önce yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23