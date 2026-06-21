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Gündem Ankara-Washington hattında gizemli bekleyiş! Bürgenstock zirvesine kritik başkent arası verildi!
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Ankara-Washington hattında gizemli bekleyiş! Bürgenstock zirvesine kritik başkent arası verildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara-Washington hattında gizemli bekleyiş! Bürgenstock zirvesine kritik başkent arası verildi!

ABD ile İran arasında küresel dengeleri sarsan İslamabad Mutabakatı'nın ardından, İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yürütülen diplomasi trafiğinde flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar ile arabulucu roller üstlenen Pakistan ve Katar’ın katılımıyla gerçekleştirilen kritik dörtlü görüşmelere, iç istişarelerin yapılması amacıyla aniden ara verildiği bildirildi.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucular Pakistan ve Katar’ın yer aldığı dörtlü görüşmelere, iç istişareler amacıyla ara verildiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İsviçre’de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelere, iç istişareler nedeniyle ara verildi.

Tarafların verilen bu arayla birlikte başkentleri ile irtibata geçerek son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin verilen aranın ardandan devam edeceğini ve müzakerelerin Türkiye saati ile 20.00’da bitmesinin beklenildiğini söyledi.

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