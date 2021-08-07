Yaşlı adamı döven Halil Sezai duyar kastı

5 Eylül 2020’de İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat ve odunla darp ettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu, aralarında Gökhan Özoğuz ve Selda Bağcan’ın da bulunduğu bazı CHP yandaşı sanatçılar ile duyar kasmaya başladı.

Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde çıkan yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için Hatay’da festival düzenleyecekleri öğrenilen CHP yandaşı sanatçılar arasında, komşusunun evine büyük bir odunla girerek "Ezan mı okuyorsun sen?" diyen Halil Sezai’nin de yer alması dikkat çekti.

67 yaşındaki adamı hunharca döven ve kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden salıverilen Sezai, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Siz böyle amcacık diye tanıdınız. Ama gö... tekiydi gerçekten. Hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Duygum bu, yalan söylemiyorum.” İfadelerini kullanmıştı.

Duyar kasma peşinde!

Yaşlı adamı uyguladığı şiddeti mübah gören Halil Sezai’nin orman yangınlarını kendince fırsata çevirip duyar kasma peşine düşmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Part'ye karşı sandıkta her defasında hezimete uğrayan muhaliflerin gazına gelerek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi de bu ikiyüzlüğü "Sanatçılar yangın mağdurları için söylecek" başlığıyla gördü.