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Yaşam Yaşlı adam sahibi olduğu apartta ölü bulundu
Yaşam

Yaşlı adam sahibi olduğu apartta ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde apart otel sahibi Kemal Özçelik isimli vatandaş, kendine ait apartta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 23:56:00 -
Yaşlı adam sahibi olduğu apartta ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde apart otel sahibi, kendine ait apartta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de kız yurdu apartında kalan müşteriler, Kemal Özçelik'i ofisinde hareketsiz şekilde görünce durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

 

Kalp krizi geçirdiği öğrenildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 62 yaşındaki Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özçelik'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için cenaze daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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