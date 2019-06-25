0553 313 94 23

Yaşlı adam, sabah namazına gelmeyen imamı bastonla dövdü

Afyonkarahisar'da yaşlı bir adam, sabah namazına gelmediği gerekçesiyle cami imamının kafasına baston ile vurdu. Çıkan kavgada sırasında, her iki taraf da hafif derecede yaralandı.

25 Haziran 2019 Salı 16:08
Yaşlı adam, sabah namazına gelmeyen imamı bastonla dövdü

Afyonkarahisar'da, cami imamının sabah namazına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, imam ile kavga etti. Kavgada yaşlı adam ile cami imamı hafif derece yaralandı.

Tartışma çıktı

Alınan bilgiye göre olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Cami cemaatinden İ.E. (68), sabah namazına gelmeyen ve aynı köyde ikamet eden cami imamı K.E. (50) ile tartıştı.

Bastonla dövmeye çalıştı

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında yaşlı adam, elinde bulunan baston ile imamın kafasına ve koluna vurmaya başladı. Cami imamı da elinde bulunan fırça ile yaşlı adamın yüzüne vurdu.

İki taraf da yaralandı

Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılırken her iki taraf da hafif derecede yaralandı. Cami imamı ve yaşlı adam Şuhut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:08
  1. Afyon
  2. baston
  3. cami
  4. imam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık'taki iki adanın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi
    1. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    3. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    4. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    5. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    6. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    7. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    8. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    9. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    10. 23 yıllık özlem sona eriyor
    11. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    12. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    13. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    14. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    15. Araklı'daki sel
    16. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    17. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    18. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    19. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    20. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı