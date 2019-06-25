Yaşlı adam, sabah namazına gelmeyen imamı bastonla dövdü
Afyonkarahisar'da yaşlı bir adam, sabah namazına gelmediği gerekçesiyle cami imamının kafasına baston ile vurdu. Çıkan kavgada sırasında, her iki taraf da hafif derecede yaralandı.25 Haziran 2019 Salı 16:08
Afyonkarahisar'da, cami imamının sabah namazına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, imam ile kavga etti. Kavgada yaşlı adam ile cami imamı hafif derece yaralandı.
Tartışma çıktı
Alınan bilgiye göre olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Cami cemaatinden İ.E. (68), sabah namazına gelmeyen ve aynı köyde ikamet eden cami imamı K.E. (50) ile tartıştı.
Bastonla dövmeye çalıştı
Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında yaşlı adam, elinde bulunan baston ile imamın kafasına ve koluna vurmaya başladı. Cami imamı da elinde bulunan fırça ile yaşlı adamın yüzüne vurdu.
İki taraf da yaralandı
Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılırken her iki taraf da hafif derecede yaralandı. Cami imamı ve yaşlı adam Şuhut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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