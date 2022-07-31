  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çocuklar kime emanet! Golf Milli Takım hocasından büyük skandal

Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak o partiye katılıyor! Yok artık daha neler

Cemevine saldırıyı kınayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan birlik ve beraberlik çağrısı

Tepki çeken ibadet sözleri! Teşhirci şarkıcı Hatice "yuh" dedirtti

Yer altından gece gelen ürkütücü sesler ekipleri harekete geçirdi! Köyde inceleme başlatıldı

Türk savunma sanayisinde "dev araç" rekabeti! Kara Kuvvetlerinin omurgasını oluşturacak

KPSS maratonunda ilginç an! Hayalleri 3 dakika nedeniyle uçtu

Rusya saldırılarını arttırdı! Ukrayna'dan bölge halkına 'zorunlu tahliye' emri!

Batı hayranları çok kızacak! Mustafa Sarıgül kedi olalı bir fare tuttu
Yerel Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Yerel

Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 20:18:00 -
Yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Torlaklar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Ramazan Eyeoğlu’nun bir süre görünmemesi üzerine eşi aramaya başladı. Evlerine 300 metre uzaklıkta bulunan bahçede ağaca asılı halde eşini bulan kadın ipi keserek kurtarmaya çalıştı. Yaşlı kadının sesini duyan mahalleli yardıma koştu.

Vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tetkiklerin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucunda Ramazan Eyeoğlu’nun cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23