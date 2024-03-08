  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaşananlara hiç kimse bir anlam verememişti! Ahmet Hakan, Yeniden Refah’ın o adayını bakın niçin “Artistlik yapma” diyerek bombaladı

Türkiye, hayvancılıkta Avrupa'da öncü konumda

Yıllardır bekleniyordu! Karadeniz'e hızlı tren müjdesi

Altın fiyatlarında artış sürüyor: Gramda az önce yeni rekor geldi!

Hiç hesapta olmayan ilimizde doğalgaz gelişmesi! Büyük bir rezerv olabilir, ekipler bölgeye koştu

İçimizdeki müsveddelere ibret olsun! İrlanda’da bir grup sanatçıdan müthiş Filistin hareketi

Biz onları hem Türk hem de Müslüman sanıyorduk! Oysa gerçek hiç de öyle değil

İlk Müge Anlı başlatmıştı! Diyanet bu dövmeye ‘caizdir’ fetvası verdi

Tek suçları Müslüman olmak! Böyle olur CHP’li İBB’nin kadın hassasiyeti

Fatih Portakal'dan gündemi sarsan açıklama: Burcu Köksal talimatı ondan aldı
Kadın - Aile Yaşlanmaya karşı krem: Kadınlar kaç yaşında olursanız olun ölü cilt aktife döndü! Gençlik aşısı gibi, 2 dakikada
Kadın - Aile

Yaşlanmaya karşı krem: Kadınlar kaç yaşında olursanız olun ölü cilt aktife döndü! Gençlik aşısı gibi, 2 dakikada

Yeniakit Publisher
2024-03-08 17:59:00 -
Yaşlanmaya karşı krem: Kadınlar kaç yaşında olursanız olun ölü cilt aktife döndü! Gençlik aşısı gibi, 2 dakikada

Zamandan kimse kaçamaz. Zaman ilerledikçe yüzümüz kırışır, aldığımız kiloları rahatça veremeyiz ve eninde sonunda kamburlaşırız. Yaş aldığı halde genç görünebilen insanlara hepimiz gıptayla bakarız ve günün birinde yaşımızı insanlara söylediğimizde inanamamalarını isteriz. büyük fayda sağlayan krem şaşkınlığa sebep oldu. Sürme işlemi 2 dakikada bitiyor!

Bunu başarmanın çok da kolay bir yolu var. Eğer size verdiğimiz tarifi uygularsanız yaşlılığın gözle görülen tüm belirtileri kaybolacak ve her zaman hissettiğiniz yaşta görüneceksiniz.

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı

Bir bardak suyun içinde pirinci kaynattıktan sonra süzün ve suyunu saklayın. Pirinç ve balı karıştırarak macun kıvamı elde edin, ardından yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra durulayın ve 1 hafta yatmadan önce süzdüğünüz pirinç suyunu yüzünüze sürün ve öyle yatın. Bir hafta sonra aynaya baktığınızda 10 yaş genç bir insan göreceksiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23