0553 313 94 23

Yaşlanmadan yaş almak mümkün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
Yaşlanmadan yaş almak mümkün

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, egzersizin kemik, kas ve ruh sağlığının yanı sıra bunama, Alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde de etkili olduğunu söyledi.


Yaşlanmanın her canlı için kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, tıptaki gelişmelerin, sağlığı koruma ve sürdürme konusundaki bilinçlenmenin, beklenen hayat süresini Türkiye’de de uzattığına dikkat çekti. İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun artması sebebiyle yaşlılık döneminin günümüzde daha da önem kazandığını ifade eden Uz. Dr. Şahabettinoğlu, “Bu süreç, yaşlanan kişinin genetik faktörleri, fiziki hareketi, sağlığı ve çevre durumlarını da içeren birçok faktörden etkilenmektedir. İrsî faktörleri değiştirmek mümkün değildir. Ama son yıllarda yapılan çalışmalar hareket değişiklikleri ile yaşlılardapek çok durum ve hastalığın önlenebileceğiniya da kontrol altına alınabileceğini gösterdi. Biz, bu işin kas ve iskelet kısmındayız” diye konuştu.


Aktif yaş almanın önündeki en büyük tehdidin hareketsiz bir yaşam olduğuna dikkat çeken Dr. Şahabettinoğlu, “Hareketsizlikle beraber obezite, kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, osteoartroz, osteoporoz ve bilişsel yetersizlikler degelişmeye başlayabilir. Bu yüzden kısır bir döngüye girmeden harekete geçmek çok önemlidir. Düzenli ve uygun egzersizlerin bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde çok önemli bir yeri vardır. Son 10 yılda yapılan çalışmalar, fiziksel egzersizin, fiziksel hastalıkların görülme sıklığını azaltması ve ruhsal iyilik haline katkı sağlamasının yanında demans,


Alzheimer ve parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkları da durdurma, yavaşlatma ve ilerlemesini önlemede etkili olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.


Dr. Şahabettinoğlu, "Yapılan bilimsel çalışmalar, fiziki aktivitelerin sadece yaşlılık sürecini iyi geçirmeye fayda sağlamanın yanı sıra beyinde yeni nöronların da oluşmasını sağladığını göstermektedir. Halbuki yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur. Ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur diye bilinirdi. Artık böyle değil, aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretildiği görülmektedir. İnanılmaz tesiri olan bir ilaç keşfedilmesini beklemek yerine hayat tarzınızı değiştirerek kendinize ve yaşlılarınıza yardımcı olabilirsiniz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
    1. Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını..
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    3. Hamle işe yaradı! Türkiye’ye beyin göçü
    4. Nesli tükenme tehlikesi altındaki..
    5. Azerbaycan’da bayram namazı kılındı
    6. Laboratuvardan toprağa geçen çiftlik..
    7. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş:..
    8. Peyjaz alanındaki bitkilere Solucan..
    9. Komşuda ortalık karıştı! 'nDünyanın en..
    10. Bozdoğan’ın iki katlı pidesi patentli..
    11. Yeryüzü mescid oldu! Ümmet camilere..
    12. İhracatçılar çifte bayram yaptı
    13. Ege Denizi'nde korkutan deprem!
    14. Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu..
    15. (Özel) Bu fırındaki ekmekler asırlık..
    16. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta..
    17. Ayıplı hizmetten acenta sorumlu..
    18. Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına..
    19. Şarküteri dükkanından cep telefonunu..
    20. Üvey anne şiddetini çocuklar ortaya..
    21. Yaşlanmadan yaş almak mümkün
    22. Başkent’te yanan dairede mahsur kalan..
    23. 120 bin Müslüman bayram namazını..
    24. Kastamonu’ya 12 saattir dolu yağıyor
    25. Samsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye..
    26. Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha..
    27. Adıyaman’da iki grup silahlı kavga: 1..
    28. İki aracın karıştığı kaza sahil..
    29. Kuşadası’nda Leonardo Da Vincı..
    30. Mahalle sakinlerinden hırsıza meydan..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...
    TSK sever gibi görünüp Mehmetçiğe kurşun sıkanların sırtını sıvazlayanlar...