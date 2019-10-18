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Yaşlanma karşıtı yüz egzersizleri

Yüzün sıkılaşması ve gergin kalmasını sağlamak için gün içerisinde belli egzersizler yapılmalıdır. Özellikle sarkmaya ya da yaşlanmaya müsait olan ciltlerin sık sık uygulaması gereken bu egzersizleri sizler için derledik. Peki ama yüz egzersizleri nasıl yapılır? Gıdı sarkması nasıl önlenir? Kaz ayaklarındaki kırışıklıklar nasıl giderilir? İşte detaylar...

18 Ekim 2019 Cuma 14:00
Yaşlanma karşıtı yüz egzersizleri

Yüzün sıkılaşması ve gergin kalmasını sağlamak için gün içerisinde belli egzersizler yapılmalıdır. Özellikle sarkmaya ya da yaşlanmaya müsait olan ciltlerin sık sık uygulaması gereken bu egzersizleri sizler için derledik. Peki ama yüz egzersizleri nasıl yapılır? Gıdı sarkması nasıl önlenir? Kaz ayaklarındaki kırışıklıklar nasıl giderilir? İşte detaylar...

Cilt, zamanla kolojenini ve hyaluronik asidini kaybeder. Kırışmalar, kurumalar ve yüzün sarkması bu elastikiyet kaybından meydana gelir. Dolayısıyla cildin ihtiyacı olan nem, kolajen ve hyaluronik asit kazandırılmalı, ardından da kalıcı olması için çaba sarf edilmelidir. Yüze yapılan egzersizler, sağlıklı beslenme ve cildi dış etkenlerden koruma gibi önlemlerle yaşlanma geciktirilebilir.

Fakat bu durum, ''yaşlandıktan sonra yaparım'' olarak düşünülmemelidir. Yaşlanmaya 'dur' demek ve engellemek için yapılmalıdır. 

Yüz egzersizleri nasıl yapılır?

yüz yogası- yüz egzersizleri

1 - Baş ve işaret parmağınızı gerdirip göz çevrenizdeki deriyi, yukarı doğru ovun. İşaret parmağınız yukarı, baş parmaklarınız ise gözünüzün altından yukarı doğru hareket etmelidir.

2 - Alnınızı sağ ve soldan çekin. Ardından yukarı doğru çekin ve bu esnada gözlerinizi kapatın. 5 - 10 saniye kadar sayın. Kaslarınızın harekete geçtiğini fark ettiğinizde bırakabilirsiniz.

3 - Gözlerinizin altından parmaklarınızla yukarı hareketlerle asaj yapın. 

4 - Ağzınızı açıp sıkarak, elmacık kemiklerinizi sağa-sola parmaklarınızla çekerek gerginleştirin.

5 - Burnunuzu, yukarı doğru ovarak masaj yapın.

6 - Dudaklarınızı sıkarak büzün. İşaret parmaklarınızla çenenizde sağa-sola hareketlerle gerginleştiğini hissederek çekin. 

7 - Bıyık kısmına yukarı hareketlerle masaj yapın. Ardından sağa-sola doğru çekin.

8 - Dudağınızı gerin. İşaret parmaklarınızla dudaklarınızın kenarından yukarı doğru masaj yapın. 5 - 10 dakika boyunca bu hareketi devam ettirin. Kaslarınızın yorulduğunu hissedene kadar devam ettirebilirsiniz.

9 - Dudaklarınızı içeri doğru çekin. Avcunuzla, çenenizden tutarak gerdirin. Kaslarınızın gerildiğini hissedene kadar devam edin.

10 - Öncelikle gerdanınızdan çenenize, yukarı doğru hareketlerle masaj yapın. Ardından boynunuzdaki kasların sıkışması için, kafanızı gererek ellerinizle de alttan destek verin.

Bu egzersizler; 20 dakikanızı tam olarak verdiğinizde verim alabileceğiniz bir egzersizdir. Bütün hareketleri 5 'er defa tekrar ederek ve haftada 2 kere kendinize vakit ayırıp, cildinize uygun yağ veya kremle birlikte uygulayınız.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:00
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  20. kırışıklık için egzersiz
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