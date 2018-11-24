Yaşlanma ellerden başlıyor



Ellerimizin üst derisi, yüz derimizden daha ince.. Ayrıca deri altı yağ dokusu daha az.. Bu sebeple ellerimizde yaşlanma belirtileri yüzümüzden daha önce ve belirgin hale geliyor. Kimyasal maddelerle temasın fazlalığı ve güneş ışınları da yaşlanma belirtilerinin daha erken ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Cilt yaşlanmasıyla birlikte ellerimizde esneklik kaybı, kuruma, matlaşma, düzensiz pigment artışı, damarlarda belirginleşme gözlenir.

Kış aylarında ellerde en fazla rastlanılan sorunlardan biri egzamadır. Ellerin çok fazla yıkanması, suyla, sabunla ve kimyasal maddelerle temas etmesi nemsizliğe ve kuruluğa sebep olur. Bu kuruluk ilerlediğinde egzama gelişir. Egzama; kaşıntılı, sulantılı, kızarık yaralar şeklinde kendini gösterir. Sağlık sektöründe çalışan kişiler, bahçıvanlar, temizlik işçileri ve aşçılar özellikle egzama açısından risk teşkil eden meslek gruplarıdır. Suyla temasın fazla olması, sabun, temizleyici ve el dezenfektanının fazla kullanılması ismi geçen meslek gruplarını daha yatkın hale sokan ana sebeplerdir.

El hijyeni için kolonya, ıslak mendil gibi kimyasalları kullanmamak gerekir. Unutmayın ki; cilt bütünlüğü tam olan eller, enfeksiyonlara karşı zaten doğal dirence sahiptir.

Eller dış dünyayla en fazla temasta olan bölgelerimiz. Havaların soğuması, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte daha çok onlar zarar görüyor. Sağlığına ve dış görünümüne önem veren herkes, ellerine gereken özeni göstermeli