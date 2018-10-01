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Yaşınıza en uygun olan kremi kullanmalısınız

Cildinizin size söylediklerini duymanız ona ihtiyacı olan doğru ürünle bakmanızı sağlar. Cildin ne söylediği aslında biraz da yaşla ilgili. Eğer yaşınıza uygun olan kremi kullanırsanız cildinizin ihtiyacını doğru bir şekilde karşılayabilirsiniz. Dermokozmetik ürünleri sunan Lierac'tan Lionel Laffon hangi yaşta hangi kremin kullanılabileceğine dair bilgiler verdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
Yaşınıza en uygun olan kremi kullanmalısınız

20’li yaşlar: Yaşlanmanın ilk belirtileri 25 yaşından itibaren ortaya çıkmaya başlar. Özellikle göz çevresi yaşlanmanın belirtilerinin ilk belirgin hale geldiği bölge. Bu nedenle 20’li yaşlardan itibaren göz çevresi için ürünler kullanın.

30’lu yaşlar: Cildin enerjisi azalmaya başlar. Bu yüzden cilde kaybettiği enerjiyi verecek, antioksidan içeriğe sahip ürünleri tercih edin.

40’lı yaşlar: Yaşlanmanın en büyük sebebi glikoksidasyon yani şekerin ve serbest radikallerin hücrelere zarar vermesi. Hasara uğrayan hücrelerde ölüm meydana geldiği için kırışıklık ve esneklik kaybı başlar. Kadınlar bu yaşta ciltlerinin eskisi gibi ışıltılı görünmediğinden şikayet eder. Bu yüzden esneklik ve ışıltı kaybı karşıtı ürünler kullanılmalı.

50’li yaşlar: Morfolojik yaşlanma dediğimiz süreç ortaya çıkar yani cildin şekli değişmeye başlar. Yüz ovali belirginliğini kaybeder, derin kırışıklıklar ortaya çıkar. Cildi toparlayıcı ürünler kullanılmalı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:56
  1. cilt bakımı
  2. yüz kremi

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