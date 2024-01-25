Yaşından başından utan! Böyle hırsızlığa az rastlanır
Bankaya para çekmek için giden yaşlı kadın, başka bir kadın tarafından soyuldu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Hırsızlığı böylesi. Bir bankaya giden yaşlı kadın çantasını oturaklara bırakarak vezneye gitti. Bankada müşteri gibi duran bir başka yaşlı kadın ise fırsat bilerek çantanın içindeki cüzdanı çaldı.
O anlar gündem oldu...
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