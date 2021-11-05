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Medya Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı
Medya

Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı

62 yaşındaki oyuncu Cem Özer'in M.K. isimli bir kadını uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddia edildi. Kendisine şantaj yapıldığını söyleyerek paçayı kurtarmaya çalışan Özer, M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden uzaklaştırma kararı çıkarttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:19:00 -
Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasında rezillik adeta paçadan akıyor.

Almanya’da yaşayan M.K. isimli kadın, mahrem fotoğraflar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasıyla 62 yaşındaki Cem Özer'den şikayetçi oldu.

Cinsel taciz soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Özer ise kadına mahrem fotoğraflarını gönderdiğini kabul etti ancak taciz suçlamasını reddederek "Birbirimize karşılıklı olarak resimler attık. Tüm konuşmalar ve görüşmeler karşılıklı istek ve katılımla gerçekleşti" dedi.

M.K. ile 2011 yılında Almanya'da tanıştıklarını, tek gecelik gayrımeşru bir ilişki yaşadıklarını ancak onun evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestiğini söyleyen Özer, kendisine şantaj yapıldığını iddia ederek "Bu şikayetler maddi menfaat elde etmek amacıyla tarafıma yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Özer, M.K.'yi şikayet ettiğini ve Aile Mahkemesi'nden de uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.

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